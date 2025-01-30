İzmir dahil üç ile sağanak yağış uyarısı

İzmir, Balıkesir ve Çanakkale’de sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Ege’nin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.
Marmara, Karadeniz ile iç kesimlerdeyse sis ve pus görülecek.
Yaramazlara biraz batar!
Anton Çehov’un ‘Vişne Bahçesi’ eseri, ilk konuklarını 1895’te ağırlayan Beyoğlu’ndaki Pera Palas Hotel’de 31 Mayıs’ta Rusça sahnelenecek.
Bir cinsel istismar vakasında ‘yalancı şahitlik’ ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki’nin bir hayır kurumuna 26 bin avro (1 milyon 142 bin lira) ödemesi emredildi.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.210,17 liradan işlem görüyor.
Sivas’ta boğazı kesilen iki kardeş elleri arkadan bağlanmış şekilde evlerinde ölü bulundu.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,6455 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,9597 seviyesinden güne başladı.