Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir dahil üç ile sağanak yağış uyarısı

İzmir, Balıkesir ve Çanakkale’de sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Ege’nin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.

Marmara, Karadeniz ile iç kesimlerdeyse sis ve pus görülecek.

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