İzmir dahil dört ilde operasyon: 40,2 ton kaçak etil alkole el kondu

İzmir merkezli dört ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40,2 ton etil alkole el kondu, gözaltına alınan 19 kişiden dördü tutuklandı.

İzmir başsavcılığı kentte sahte şişeli içki satışı ve dağıtımını yapan şüphelilerle bağlantılarına ilişkin inceleme yaptı.

İzmir, Aydın, Manisa ve Mardin’de tespit edilen beş ikamet, üç depo, bir işyeri ve altı araca eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden dördü tutuklandı.

Adreslerdeki aramalarda 40,2 ton taklit etiketli etil alkol, 500 taklit etiket, 1500 kapak, 80 boş bidon, 15 adet 1 tonluk boş tank, üç etil alkol arıtma cihazıyla aktarım motoruna da el konuldu.