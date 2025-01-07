İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde maaş krizi: İşçiler iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle iş bıraktı. Bu nedenle toplu ulaşımda gecikmeler oldu.

Fotoğraf: BirGün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, belediyelerin hesaplarına bloke koyarak İller Bankası paylarını kesmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni de etkiledi.

Belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarından dolayı İller Bankası’ndan gelen 1,6 milyar liralık ödeneği kesilmişti.

BirGün‘ün haberine göre belediye yönetimi kesintiler nedeniyle binlerce işçinin maaşının üçte birini yatıracağı ve belediyeye bağlı üç şirketteyse maaşların üç gün geç yatırılacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ‘işçilerin mağduriyet yaşamaması için ivedilikle çözüm arayışı içinde olduklarını’ söyledi.

Ancak açıklama Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) Genel İş’e bağlı işçilerin tepkisini yatıştırmadı.

İZENERJİ, İZELMAN, Ege Şehir Planlama, İZFAŞ’ta örgütlü Genel-İş İzmir Şubeleri maaş kesintisi nedeniyle iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

İşçiler sabah saatlerinden itibaren iş bırakma eylemine geçti.

DİSK Genel İş İzmir Şubeleri önünde toplanan işçiler ‘belediye yönetiminin daha somut adımlar atarak işçilerin maaşlarının eksiksiz ödenmesini’ talep etti.

Tugay’ın başkanlık ofisinin bulunduğu İzmir Sanat’a yürüyen işçiler, taleplerini burada da yineledi.

Belediye ‘hukuksuz eylem’ dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’yse X‘ten bir açıklama yaparak eylemi ‘hukuksuz’ olarak niteledi ve ‘geçici bir ödeme’ krizi yaşandığını öne sürdü:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan geçici ödeme krizini gerekçe göstererek yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir.

Ancak şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. İzmir Belediyesi Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlüğü (ESHOT) seferlerinde ise kısmi sıkıntı yaşanmaktadır.

Ortaya çıkan bu olağanüstü süreci en kısa sürede normale döndüreceğimizi bilginize sunarız.”



