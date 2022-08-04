İzlanda’da volkanik patlama

İzlanda’nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenme görüldü.
İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik’e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.
AA’nın aktardığı yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi.
Volkanik hareketlilik sık görülüyor
Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda’da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.
Reykjanes Yarımadası’nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.
Bu Reykjanes’de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.
Eyjafjallajokull Yanardağı’nın 2010’da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.