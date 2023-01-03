İYİ Partili Kavuncu: Aday ocakta açıklanacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının bu ay içinde açıklanmasını beklediğini söyledi.

Buğra Kavuncu. Fotoğraf: Youtube/Karar

Kavuncu, Karar TV’de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını yanıtladı.

Kavuncu, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili şunları söyledi: “Seçim tarihini bilemiyoruz henüz. Ancak adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir. Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz.”

CHP’li bazı isimler de Kavuncu’yla benzer açıklamalarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını aralık sonu veya ocak başında açıklayacağını söylemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de adaylık için ocak ayını işaret etmişti: “Ocak içerisinde diye düşünüyorum ben de ama yani çok uzun bir gelecekte olmayacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu netleşmiş olur. Ocak olarak düşünüyorum derken bunu bir gözlemci olarak, şahsi görüşüm olarak söyledim. Yani partilerin oluşturduğu bir takvim yok. Benim de görebildiğim kadarıyla çok uzun süre almayacaktır bu. Onu da söyleyeyim.”