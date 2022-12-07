İYİ Partili Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı

Meclis’te AKP’li Zafer Işık tarafından saldırıya uğrayan İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs kaldırıldığı yoğun bakımdan çıktı. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, “Tedavisi bugün burada devam edecek” dedi.

Kürşad Zorlu ve Hüseyin Örs. Fotoğraf: Kürşad Zorlu/Twitter

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde dün AKP’li Zafer Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Partili Hüseyin Örs’e saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Örs’ün yoğun bakımda tutuluyordu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugünkü paylaşımında Örs’ün yoğun bakımdan çıktığını duyurdu. Zorlu, şunları dedi: “Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız!”

‘Özür dilemeyeceğim’ demişti

Saldırının ardından Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti.

İYİ Parti ise Işık hakkında adam öldürmeye tam teşebbüsten suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’ysa bugün, bütçe görüşmelerine katılmayacaklarını duyurdu.