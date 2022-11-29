İYİ Parti’den AKP’ye geçen belediye başkanına oy verenlerden tepki: Kime sordun?

İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçede yurttaşın tepkisiyle karşılaştı: “Bizim reylerimiz ne olacak? Kime sordun? Hakkımızı helal etmiyoruz. Ben AK Parti’ye oy vermedim.”

Seçmeninden Engin Özcan’a AKP’ye geçmesine tepki (YouTube-Twitter)

2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Nazilli belediye başkanı seçilen Özcan, 24 Kasım’da partisinden istifa etmiş, ardından AKP’ye geçmişti.

Özcan’ın rozetini AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan takmıştı.

Özcan, ilçeye gittiğinde kendisine oy verenlerin tepkisiyle karşılaştı.

Sokakta belediye başkanını gören bir yurttaş, “Bizim reylerimiz ne olacak? Kime sordun? Hakkımızı helal etmiyoruz. Ben Ak Parti’ye oy vermedim” diyerek çıkıştı.