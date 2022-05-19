İTÜ’de personel yemekhanesine yüzde 100 zam

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) personel yemek fiyatının yüzde 100 zamlandığı bildirildi.

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’e konuşan Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, yemek zammını doğru bulmadıklarını söyledi.

Şube başkanı, “Şu anda memurların alım gücü çok zayıf. Böyle bir tavır sergilemeleri doğru değil” dedi.

İTÜ’de çalışan bir personelin aktardığına göre yemek fiyatı 8 liradan 16 liraya çıktı, 12 liralık menü de 20 liraya yükseldi.

Personel, “Bazı arkadaşlar yemeğe bile gidemiyor” dedi.