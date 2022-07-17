İTÜ misafir araştırmacılara sahip çıktı: Tek kriter bilimsel başarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Makina Fakültesi’nde görevli Pakistanlı misafir araştırmacıların sosyal medyada hedef gösterilmesi üzerine yazılı açıklama yayınladı: “Evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır.”

Fotoğraf: AA

Üç misafir araştırmacı hakkında, fakültenin internet sitesindeki fotoğrafları paylaşılarak isimleri ve kılık kıyafetleri üzerinden tepki gösterilmişti.

Üniversitenin açıklamasında öğretim görevlilerinin akademik çalışmaları paylaşılarak “kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri maalesef üzülerek görüyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınıyoruz” dendi.

Açıklama şöyle:

İstanbul Teknik Üniversitesi, içinde bulunduğu birçok uluslararası akreditasyon ve araştırmacı değişim programları dolayısıyla, dünyanın birçok bölgesine misafir araştırmacı gönderirken bir yandan da bünyesinde çok sayıda yetkin akademisyeni ve araştırmacıyı belirli bir süreliğine misafir olarak barındırmaktadır.

Evrensel bir Ar-Ge merkezi konumunda olan İTÜ, uluslararası eğitim vizyonu gereği hem Avrupa’nın hem de dünyanın pek çok bölgesinden üniversitemize misafir olarak gelen akademisyenleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktadır.

Halihazırda bugün üniversitemizin muhtelif birimlerinde ‘2547’ sayılı kanunun 34’üncü maddesiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamına ilişkin belirlediği asgari koşulları sağlayan, 1 yıl süreyle sözleşmeli olarak istihdamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan yedi ABD, altı İngiltere, üç Almanya, üç İtalya, üç Rusya, üç Yunanistan, iki Kanada, iki İran, iki Azerbaycan, iki Türkmenistan, bir Çin, bir Danimarka, bir Güney Kore, bir Güney Afrika, bir Gürcistan, bir Hindistan, bir İspanya, bir İsviçre, bir Japonya, bir Tunus, bir Ukrayna, bir Yemen toplam 45 yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır.

‘Dünyanın her ülkesinden 255 misafir araştırmacı‘

Bunun yanında üniversitemizin araştırma üniversitesi ve uluslararası bir üniversite olması dolayısıyla lisansüstü eğitimi sırasında veya lisansüstü eğitim sonrası araştırmacı olarak çeşitli uyruklarda araştırmacılar üniversitemizi ziyaret etmekte ve bazı proje ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, dünyanın her ülkesinden 255 misafir araştırmacı bulunmaktadır. Misafir araştırmacılarımız, İTÜ’deki bilimsel araştırmalarını İTÜ’lü bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürmektedir.

Sosyal medyada bahsi geçen misafir araştırmacılarımızdan Doç. Dr. Aamir Hamid, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Quaid-i Azam Üniversitesi (Dünya sıralamarında 378. sırada) mezunu ve öğretim üyesidir. Matematik, matematik mühendisliği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, akışkan-yapı etkileşimi, nano maddeler, sayısal çözümleme ve birçok konu üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Aamir Hamid alanında çok iyi bir bilim insanıdır.

Diğer bilim insanı Doç. Dr. Farrukh Mazhar’da aynı şekilde İslamabad Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Dünya sıralamasında 334’üncü sırada) mezunu ve öğretim üyesidir. Nöral ağ, havacılık, insansız hava araçları, tersine mühendislik uzmanlık alanları almakla birlikte İHA motor pervanesi, tersine mühendislik, otopilot, veri sınıflandırması ve nöral ağ alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Farrukh Mazhar’da alanında çok iyi bir diğer bilim insanıdır.

‘Unutulmamalıdır ki bilim evrenseldir‘

Her iki misafir araştırmacı bilim insanından Doç. Dr. Farrukh Mazhar 1 Aralık 2022 tarihine kadar, Doç. Dr. Aamir Hamid ise 1 Ekim 2022 tarihine kadar bilimsel çalışmalarına İTÜ’de devam edecek ve sonrasında ülkesine dönecektir. Her iki bilim insanı da toplamda bir yıl süre ile İTÜ’de bulunmuş olacaklardır.

İTÜ olarak, misafir araştırmacılarımızla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri maalesef üzülerek görüyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınıyoruz.

Unutulmamalıdır ki bilim evrenseldir. Dolayısıyla evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır. Dünyanın en iyi üniversitelerinde de durumun böyle olduğu bilinmelidir. İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıllık bilgi birikimiyle evrensel bilimin, Ar-Ge’nin ve bilimsel bilginin öncüsü olmaya devam edecektir.”

"Evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır." pic.twitter.com/LaI7gBAWVH — İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi (@itu1773) July 17, 2022

Fakülte sitesinin sosyal medyada dolaşıma giren görseli şöyle: