İtalya’nın en yaşlı mezunu: Yüksek lisansını bitirdi

Giuseppe Paterno 98 yaşında İtalya’nın en yaşlı üniversite mezunu oldu.

Fotoğraf: Reuters

Paterno, Palermo Üniversitesi’nde tarih ve felsefe yüksek lisansı bitirdi. İki yıl önce de aynı alanda lisans eğitimini tamamlamıştı ve en yaşlı mezun olmuştu.

Gururulu ailesi Facebook’tan Paterno’nun üst düzey notlarla mezun olduğunu duyurdu.

Reuters’ın aktardığına göre 1923 doğumlu Paterno Sicilya’da yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Kitaplara ve eğitime olan sevgisine rağmen gençliğinde üniversiteye gidemedi. Bunun yerine 20 yaşında 2’nci Dünya Savaşı’nda donanmada görev yaptı. Daha sonra demiryolu işçisi olarak çalışmaya başladı.

İçinde kalan eğitim aşkını yüksek lisansa kadar taşıyan Paterno’nun durup dinlenmeye niyeti yok, emektar daktilosuyla roman yazmayı düşünüyor.