İtalya’da sel felaketi: 11 ölü, binlerce kişi tahliye edildi

İtalya’nın kuzeyinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 11 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

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Emilia-Romagna bölgesinde salı gününden bu yana süren yağışlar sonrası 21 nehir taştı, çok sayıda kasaba tamamen ya da kısmen su altında kaldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Ravenna, Forli ve Cesena kentlerinin ağır şekilde etkilendiği seller nedeniyle yaklaşık 13 bin kişi tahliye edildi.

Bölgede hala en az 27 bin kişinin yaşadığı bir alanda elektrik kesintisi yaşanıyor. Emilia-Romagna’da gelecek hafta sonunda yapılması planlanan Formula 1 yarışı iptal edildi.

Bölgeden gelen görüntülerde sokakların sular altında kaldığı, üst katlara ve çatılara sığınan vatandaşların itfaiye tarafından kurtarıldığı görülüyor.

Milyarlarca avroluk zarar

Emilia-Romagna bölgesinde ay başında da şiddetli yağışlar yaşanmış ve bölgede bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bölge Başkanı Stefano Bonaccini, 2-3 Mayıs’ta bölgenin 36 saat içinde 4 aylık yağış aldığını, son birkaç günde de 6 aya denk gelen yağmurların görüldüğünü belirtti. Bonaccini, bölgede milyarlarca avroluk zarar meydana geldiğini açıkladı.

Çevre örgütü Legambiente’nin verilerine göre İtalya’da aşırı hava olayları 2022’de, önceki yıla göre yüzde 55 artarak 310’a ulaştı; bu olaylarda 29 kişi hayatını kaybetti.