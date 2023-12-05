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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da sağlıkçılar ‘kesinti’ bütçesine karşı greve gitti

İtalya’da sağlıkçılar, sağ koalisyon hükümetinin sağlık hizmetlerinde yapmayı öngördüğü kesintilere karşı greve çıktı.

Fotoğraf: AA

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırlayıp onay için parlamentoya sunduğu 2024 bütçe yasa tasarısı, sağlık çalışanları tarafından ülke genelinde yapılan grevle protesto edildi.


AA’nın haberine göre 24 saatliğine iş bırakan bir grup doktor ve hemşire, başkent Roma’daki Santi Apostoli meydanında miting düzenledi.

Sağlık çalışanları, mitingde emeklilik haklarında ve sağlık hizmetlerinde öngörülen kesintilere tepki gösterdi.

Sendikalara göre sağlık çalışanlarının yüzde 85’i greve katıldı.

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