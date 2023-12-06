İtalya, ‘modern İpek Yolu’ olarak anılan Kuşak ve Yol Girişimi’nden çekildiğini bildirdi.

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İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Kuşak ve Yol Girişimi’nden çekilmek üzere resmi bildirimini üç gün önce Çin’in Roma Büyükelçiliğine resmi notayla iletti.

Söz konusu notada, İtalya’nın bu girişimdeki varlığının süresini uzatmayacağını Çin’e aktardığı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de “İpek Yolu, bizim önceliğimiz değil, istenilen etkileri yaratmadığını gördük. Buna dahil olmayanlar, daha iyi sonuçlar aldı” ifadelerini kullandı.

Katılan ilk G7 ülkesiydi

İtalya, Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği 1’inci Conte Hükümeti döneminde Mart 2019’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Roma’da imzalanan mutabakat zaptıyla Kuşak ve Yol Girişimi’ne dahil olmuştu. Bununla İtalya, Kuşak ve Yol Girişimi’ne dahil olan ilk ve tek G7 üyesi ülkeydi.