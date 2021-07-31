İtalya 800’ü aşkın yangınla mücadele ediyor

İtalya’nın Sicilya adası başta olmak üzere güney bölgeleri, orman ve kırsal alanlarda çıkan 800’ü aşkın yangınla mücadele ediyor.

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İtalyan İtfaiyesi’nin açıklamasında ülke genelinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdürüldüğü ve dünden bu yana; 250’si Sicilya’da, 130’u Puglia ve Kalabriya’da, 90’ı Lazio’da, 70’i de Kampanya bölgesinde olmak üzere 800’ü aşkın yangına müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Ülke basınında, ‘Güney İtalya yanıyor’ başlıklarıyla çıkan haberlerde, Sicilya’daki yangınların yavaşlamadığı, aksine sert rüzgarın da etkisiyle pek çok noktada sürdüğü belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin özellikle Sicilya’nın iki büyük kenti Palermo ve Katanya yakınlarındaki yangınları söndürmek için aralıksız çalıştığı ifade edildi.

AA’nın aktardığına göre Katanya’nın güney kesiminde yangın ve yoğun duman sebebiyle sahil şeridinde sıkışan yaklaşık 200 kişinin polis ekipleri tarafından deniz yoluyla tahliye edildiği kaydedildi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, “15 Haziran’dan bugüne kadar bölgelerden 558 yangın söndürme konusunda yardım talebi aldık. Geçen yıl bu sayı 160 idi. Bu taleplerin yüzde 33’ü son bir haftada geldi” dedi.

Ülkede geçen hafta sonu da Sardinya adasının batısındaki Oristanese kırsalında 20 bin hektar arazi yanmış, 1500 kişi yerinden olmuştu.