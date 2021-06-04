‘İsyankar’ yarbaya Bahçeli’ye hakaretten para cezası

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘hakaret suçu’ndan adli para cezasına çarptırıldı.

Yarbay Alkan, kardeşinin cenaze töreninde iktidara isyan etmişti. Fotoğraf: DHA

Mehmet Alkan 2015’te Şırnak’taki çatışmada hayatını kaybeden kardeşi yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde “Çözüm diyenler neden şimdi ‘sonuna kadar savaş’ diyor” çıkışıyla Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

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15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası KHK’yla ordudan ihraç edilen Alkan, ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Alkan hakkında, 2019 yılında, hastanede tedavi gördüğü sırada Bahçeli’ye gönderdiği mektuptaki ifadeleri nedeniyle dava açılmıştı.

Ankara 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme, Alkan’ın ifadelerinin ‘hakaret suçu’ oluşturduğunu belirterek eski yarbayı 265 gün karşılığı 5 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

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Unutulmaz sözler

Mehmet Alkan, henüz ‘çözüm süreci’nin resmen sona erdiğinin açıklanmadığı bir zamanda, Şırnak’ta PKK’lılar ile girilen bir çatışmada hayatını kaybeden kardeşi Ali Alkan’ın 23 Ağustos 2015’te Osmaniye Büyük Cami’de düzenlenen cenaze törenine katılan milletvekillerine çıkışmıştı. Mehmet Alkan, kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna “Alim” deyip sarılıp engellenmek istenmesine rağmen şunları söylemişti: “Buranın vatan evladı, 32 yaşında, daha vatanına, sevdiklerine doymadı, dünyaya doymadı, bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Şu güne kadar çözüm diyenler neden şimdi ‘sonuna kadar savaş’ diyor?”