İsveç: NATO üyeliğinin gecikmesi zaman kaybı

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO’ya üyelik başvurusunun onaylanmasının gecikmesini zaman kaybı olarak değerlendirdi.

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Türkiye’nin veto etmesiyle sekteye uğrayan Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreci, üçlü mutabakatın ardından devam etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girmesine, ‘terör’ suçlularının iadesi gibi bazı koşulları içeren mutabakatın imzalanmasının ardından yeşil ışık yakmıştı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran’da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı 26 Ağustos’ta Finlandiya’nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından Türkiye’ye giden bir heyet de 5-6 Ekim’de Ankara’da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı yapmıştı.

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının Belçika’nın başkenti Brüksel’deki toplantısına davet edilen İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, ülkesinin haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, “İsveç’in NATO üyeliği başvurusunun onaylanmasının gecikmesi ve uzatılmasının zaman kaybı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Hultqvist, devamında şu sözleri kullandı: “İskandinavya bölgesi için yeni bir askeri planlama yapmamız lazım. Güvenlik sorunları üzerinde çalışmamız lazım. İsveç’in NATO üyelik başvurusunu onaylamayı uzatırsanız bu, NATO’nun çıkarına olmaz.”

Hultqvist, Türkiye ile NATO konusunda çeşitli başlıklarda yapılacak görüşmeler için özel bir grubun kurulduğunu, görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

NATO üyesi olmamalarına rağmen İsveç ve Finlandiya’nın NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmasının önemli olduğunu dile getiren Hulqvist, bunu tarihi bir toplantı olarak değerlendirdi.