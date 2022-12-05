İsveç başbakanı: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ‘ülkesinin bir terör üssü haline gelmemesi gerektiğini’ söyledi.

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İsveç’te eski Sosyal Demokrat milletvekili Nalin Pekgül’ün NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye kişilerin iade edilmemesine ilişkin gönderdiği mektubu cevaplayan Kristersson, “İsveç bir terör üssü haline gelmemeli” dedi

AA’nın haberine göre Kristersson, Pekgül’e cevap olarak yayımladığı mektupta, şunları dedi: “Teröre, terörün finansmanına veya başka bir suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur. Bununla birlikte, İsveç dışındaki ülkelere yönelik olsun veya olmasın, İsveç’in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim ülkemizde olduğu gibi, Türkiye’nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman nettim.”

İsveç’te evrensel hukuk kurallarının geçerli olduğunu söyleyen Kristersson, şunları dedi: “İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecektir. Başka bir şey düşünülemezdi. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen dünyanın en güçlü devletlerinden biriyiz. İsveç vatandaşları asla iade edilmez.”

İsveç’in Türkiye ve Finlandiya’yla imzaladığı NATO anlaşmasının ‘arkasında olduklarını’ söyleyen Kristersson, diğer partilerin de bu konuda kendilerine destek verdiğini savundu.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

Bu gelişmeden sonra, üye ülkeler, kendi ulusal meclislerinde iki ülkenin NATO üyeliğini onaylama başlamıştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için üye olan tüm ülkelerin meclislerinde bunu onaylaması gerekiyor.

İki ülkenin üyeliğini onaylamayan sadece Macaristan ve Türkiye kaldı. Macaristan Başbakanı Orban’ın özel kalemi, ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye’den önce onaylayacağını dile getirdi. İki ülkenin üyeliğinin onaylanması için gereken yasa Macaristan parlementosuna sunuldu ama henüz oylanmadı.

Bu kapsamda ‘terörle mücadele yasası’nı da değiştiren İsveç ekim başında, NATO üyelik sürecine yönelik endişeleri gidermek için ‘somut adımlar attığını’ özetleyen bir ‘motivasyon’ mektubunu Türkiye’ye göndermişti.