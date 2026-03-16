İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına soruşturma

Karaman Valiliği, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının 12 Mart’taki bir etkinlikte Arapça okunmasına soruşturma başlattı.

İstiklal Marşı’nın Arapça okunduğu etkinlikten. Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’nün Deniz Ayhan’ın haberine göre İstiklal Marşı’nın kabulü vesilesiyle 12 Mart’ta Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nca düzenlenen törende öğrencilere, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası Arapça tercümesiyle okutulmuştu.

Habere göre Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın yanı sıra birçok devlet yetkilisinin katıldığı törendeki uygulamaya MHP’li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, tepki gösterip salonu terk etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu mitingde olaya ‘rezillik’ diyerek tepki göstermişti:

“Bu işin milli eğitim müdüründen ve bakanından bağımsız olması mümkün değildir. Eğer bağımsızsa dün derhal görevden alınması gerekirdi milli eğitim müdürünün, okul müdürünün ve o rezilliği yapanların.

Bu ülkenin evlatlarına bir daha kimse Arapça İstiklal Marşı okutmaya kalkmasın. Bu aziz millet o bakanın da, okutanın da alnını karışlayacak, karışlayacağız.”

Karaman Valiliği, X’ten okul yöneticileri ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu:

“12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu programla ilgili olarak kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.”