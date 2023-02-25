Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstifa çağrılarına öfkelenen Lütfü Savaş: Tazminat davaları açacağım

İstifası istenen CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hakkında yalan haber yapıldığı ileri sürdü ve bu nedenle tazminat davaları açacağını söyledi.

Lütfü Savaş. (Twitter)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde en çok can kaybı Hatay’da yaşandı. Tamamen çöken üç yaşındaki 250 dairelik Rönesans Rezidans şehirdeki yıkımın simgesi haline gelmişti.


Lütfü Savaş, hem öncesinde rezidansın tutuklanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’u ‘idealist bir insan‘ olarak nitelemesi hem de benzer ihmaller nedeniyle yükselen öfkenin hedefinde.

Yurttaşlar, Savaş’ın istifasını istiyor. Buna yanaşmayan Savaş’sa çağrıya “Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz” diye karşılık vermişti.

Savaş, şimdi de Twitter hesabından hangi haberler olduğunu belirtmeden, hakkında dezenformasyon yapıldığını ve bu nedenle tazminat davaları açacağını duyurdu:

“Hakkımızda süren dezenformasyon ve yalan haberlere karşı ‘artık hakikat zamanı’ diyoruz. Tamamına karşı hukuk sürecini işleterek tazminat davası açacağımızı ve geliri de depremzedelere bağışlayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”

Lütfü Savaş açıkladı: İstifa etmeyecek

Lütfü Savaş: Belediyenin suçu varsa yargılayın

Antakyalı oyuncudan Lütfü Savaş’a: Derhal istifa et

Deprem

SON HABERLER

Akşam Postası / 25 Şubat 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.