İstanbul’un ortasında boşanma aşamasında olduğu eşini taksiyle kaçırdı

İstanbul’un ortasında bir çocuk annesi kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.

Fotoğraflar: DHA

22 yaşındaki Ş. T., şiddet uyguladığı gerekçesiyle, yedi yıl önce evlendiği Mithat T.’ye boşanma davası açtı. Dava dokuz aydır sürerken, Ş. T. çocuğuyla birlikte Şişli’de oturan ailesinin evine taşındı. İddiaya göre Mithat T. iki ay önce mahkeme kararıyla çocuğunu görmeye gittiğinde çocuğunu kaçırdı. Dün akşam saatlerinde ise Mithat T. bir taksiye binerek Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oturan Ş T.’nin yanına gitti. Mithat T., kolundan tutarak kadını zorla taksiye bindirip kaçırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Uzaklaştırma kararı

Ş.T.’nin babası A.N. şunları anlattı: “Dokuz aydır bizim yanımızdaydı. Kapının önünden taksiyle gelmiş almış, götürmüş. Bıçak ve silahla gelmiş. Karakola gittik, sabah 4’e kadar bekledik, bir haber alamadık. Sabah ve öğlen tekrar gittik, yine haber alamdık. Bir çocuk var. İki ay önce çocuğu görebilmek için mahkemeye gitti. Çocuğu kaçırdı. ‘Birkaç gün yanımda kalsın geri götüreceğim‘ dedi ama götürmedi. Sonra geldi ve kızımı kaçırdı. Daha önce uzaklaştırma kararı alınmış, kelepçe takılmış. Bu adamın 30 dosyası var. Nasıl yakalanmıyor bilemiyoruz.”

Ş. T. kaçırıldığı sırada yanında olan Hediye Ö. “Dün burada oturuyorduk. Birden bire araba geldi ve durdu. Kız içeriye kaçtı. Geldi, zorla arabaya koydu. Ben peşinden gittim ama beceremedim. Bağırdık, çağırdık ama faydası olmadı” dedi

Kadının kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin sokağa geldiği, taksiden inen kişinin kadını kolundan tutarak zorla taksiye bindirip kaçırdığı görülüyor. ‘Yardım edin‘ çığlıklarına rağmen çevredekilerin müdahale etmediği, taksicinin ise arabasına zorla bindirilen kadına rağmen olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.