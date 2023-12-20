İstanbulspor başkanı: Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil

Trabzonspor maçında hakem kararına öfkelenerek takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, “Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil. Adalet olması gerekiyor” dedi.

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İstanbulspor, Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor’u konuk etmişti. Trabzonspor’un ikinci golü öncesinde faul olduğunu savunan ve bu nedenle golün iptalini isteyen İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, aksi karar çıkınca takımını 73’üncü dakikada sahadan çekmişti.

Başkan Sarıalioğlu’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. NTV Spor’un aktardığına göre Sarıalioğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Trabzonspor maçına denk geldi. VAR beş dakikada karar veremiyorsa bunun sorumlusu hakemler ve TFF’dir. Trabzonspor maçına rastlaması tesadüftür. Kimse benden daha çok Trabzonsporlu değildir. İstanbulspor için elimizden geleni yapıyoruz. Ben Trabzonspor’un kendisiyim.

*Federasyondan beni aradılar. Başkanla konuştuk. Ne düşünüyorsam Büyükekşi’ye söyledim, yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından konuşmadım. Bize daha önce randevu vermediler, bugün arayıp “İstediğiniz zaman gelebilirsiniz” dediler.

*Borcumuz yok. Ceza gelmiş küme düşmüşüz sorun değil. Adalet olması gerekiyor.

*TFF görevden alınır, istifa edecek bir yetkisi yok. Biz maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Takım bu maçtan galip gelmiş gibi primlerini vereceğim. Kararımın arkasındayım, bugün olsa yine aynısını yapardım.