İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

Spor Toto 1’inci Lig’in 12’nci haftasında oynanan İstanbulspor-Menemenspor maçı, İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle 62’nci dakikada ertelendi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki karşılaşma, etkili olmaya başlayan sis nedeniyle ilk yarıda yaklaşık 5 dakika durdu. Sisin dağılmasıyla ilk yarı tamamlanırken devre arasına İstanbulspor 2-0 önde girdi.
Müsabakanın devre arasında sis etkisini artırdı. Hakem Burak Pakkan, futbolcular ve maçın temsilcisiyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci yarıyı 15 dakika gecikmeli de olsa başlattı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında görüş mesafesi düşerken hakemler ve futbolcular oldukça zorlandı.
AA’nın aktardığına göre şartların ağırlaşması nedeniyle hakem Pakkan, 62’nci dakikada oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Görüşmeler sonucunda İstanbulspor’un 2-0 önde bulunduğu maçın ertelendiği bildirildi.
İstanbulspor’un resmi Twitter hesabı üzerinden şunlar kaydedildi: “TFF 1’ini Lig 12’nci hafta mücadelesinde karşılaştığımız Menemenspor müsabakası yoğun sis nedeniyle 62’nci dakikadan itibaren 2-0 skorla devam etmek suretiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”