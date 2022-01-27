İstanbul’daki motosiklet ve scooter yasağı bitiyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki motosiklet ve elektrikli scooter yasağının yarın sabah saat 8’de son bulacağını duyurdu.
İstanbul’da aşırı soğuk ve kar yağışı nedeniyle 23 Ocak’ta bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağı, motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılmayacağını bildirilmişti.
Yerlikaya, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Kıymetli İstanbullular; Yarın (cuma) saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”