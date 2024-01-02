Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yılın ilk mesai gününde trafik yoğun

İstanbul’da, yılın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşım aksıyor.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Kentin Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ, Ayvansaray, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Çağlayan ile Mecidiyeköy’de araçlar yavaş ilerliyor.


Sefaköy-Florya yönündeki bakım onarım çalışması nedeniyle D-100 kara yolu sol şeridi trafik akışına kapatılırken güzergah üzerinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor.

D-100 kara yoluyla TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa, Kağıthane Hasdal ve Maslak arasında ve Esenyurt’ta trafik yoğunluğu gözleniyor.

Sahil Yolu’nda Bakırköy’le Yeşilköy arasında, Küçükçekmece’yle Avcılar’ın Ankara istikametinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.

Unkapanı Köprüsü çıkışında Taksim yönünde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşım aksıyor.

Köprülerin çıkışlarında araçlar güçlükle ilerliyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’yle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, Anadolu’dan Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunda, Kartal’la Kadıköy arasında her iki yönde de araç yoğunluğu gözleniyor.

TEM otoyolunda Sancaktepe-Ataşehir ve Altunizade’yle Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Kentin iki yakasındaki metrobüs ve tramvay duraklarında da yolcu yoğunluğu gözlendi.

Özellikle Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Altunizade gibi aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen, turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular kalabalıkta gruplar halinde ilerleyebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63’e kadar çıktı.

SON HABERLER

Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyüme beklediğini açıkladı. Banka daha önceki tahmininde Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini belirtmişti.

O.J. Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.

Bahçeli’nin Akşener’e çağrısından sonra İYİ Parti’de kurultay krizi

İYİ Parti genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kongrenin iptali söylentilerine dair açıklama yaptı, Meral Akşener’e seslendi: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının genel başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Akşener’e de zarar verir.”

Sinekli Bahçe’nin yıldızı

Star Ocakbaşı, Aksaray’ın dar sokaklarından birinde, Sinekli Bahçe’de. Sokağa girince hemen göze çarpıyor. Sokaktaki masalara oturanlar karışık, kimi ganyancı, kimi meyhane müşterisi ya da her ikisi. 