İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, ’15 Temmuz Vatan Koşusu’ için Üsküdar’da trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü paylaştığı yazılı açıklamada yarın Üsküdar’da düzenlenecek ’15 Temmuz Vatan Koşusu’ için trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Buna göre sabah 06.00 itibariyle Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak.

Bu yola alternatif olarak Üsküdar Güzeltepe Caddesi kullanılacak.