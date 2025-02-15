İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul’da ‘Winter Run İstanbul’ etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Söz konusu etkinlik Kadıköy Caddebostan sahil yolu etkinlik alanı ve Bağdat Caddesi-Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı parkurunda yapılacak.
Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı ışıklardan Bostancı istikametine akım kesilerek tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ne verilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün aktardığına göre pazar saat 07:00 ila 14:00’da kapatılacak yollar şunlar:
- Bağdat Caddesi Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar,
- Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Mahur Sokağı kesişiminden Bostancı istikametine ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Çetin Emeç Bulvarı’nda, Cemil Topuzlu Caddesi kesişiminden Turgut Özal Bulvarı’na kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak.
Bu yollara alternatif güzergah olarak; Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolu gösterildi.