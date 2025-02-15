İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul’da ‘Winter Run İstanbul’ etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Söz konusu etkinlik Kadıköy Caddebostan sahil yolu etkinlik alanı ve Bağdat Caddesi-Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı parkurunda yapılacak.

Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı ışıklardan Bostancı istikametine akım kesilerek tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ne verilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün aktardığına göre pazar saat 07:00 ila 14:00’da kapatılacak yollar şunlar:

Bağdat Caddesi Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar,

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Mahur Sokağı kesişiminden Bostancı istikametine ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Çetin Emeç Bulvarı’nda, Cemil Topuzlu Caddesi kesişiminden Turgut Özal Bulvarı’na kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergah olarak; Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolu gösterildi.