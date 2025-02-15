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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul’da ‘Winter Run İstanbul’ etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fotoğraf: AA

Söz konusu etkinlik Kadıköy Caddebostan sahil yolu etkinlik alanı ve Bağdat Caddesi-Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı parkurunda yapılacak.


Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı ışıklardan Bostancı istikametine akım kesilerek tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ne verilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün aktardığına göre pazar saat 07:00 ila 14:00’da kapatılacak yollar şunlar:

  • Bağdat Caddesi Göztepe 60’ıncı Yıl Parkı Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar,
  • Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Mahur Sokağı kesişiminden Bostancı istikametine ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Çetin Emeç Bulvarı’nda, Cemil Topuzlu Caddesi kesişiminden Turgut Özal Bulvarı’na kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergah olarak; Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolu gösterildi.

İstanbul’da bazı yollar yılbaşında kapalı

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