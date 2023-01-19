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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: AA

Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Maltepe-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.


İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

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