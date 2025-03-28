İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı.

Görsel: İBB

İstanbul’da yarın başlayan dokuz günlük bayram tatilinin öncesinde trafik yoğun.

Yağmurun da başlamasıyla kentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun kimi noktalarıyla ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Ankara istikametindeyse Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu’nda Esenyurt ve Esenler arasında her iki yönde de yoğunluk gözleniyor.

Kağıthane’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası’ndaki yoğunluk

Anadolu Yakası’ndaysa D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik çift yönlü ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu’nda Altunizade’den başlayan trafik, Ümraniye’ye kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde de Ataşehir’den şehrin çıkışına kadar bölgesel yoğunluk var.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda İstanbul’dan Ankara yönüne Çekmeköy ve Sancaktepe mevkileri yoğun.

İBB’nin verilerine göre yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 89, Anadolu Yakası’ndaysa yüzde 76 ölçüldü.