İstanbul'da toplu ulaşım bayramda ücretsiz

İstanbul’da toplu ulaşım Kurban Bayramı (6-9 Haziran) boyunca ücretsiz yararlanacak.

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Ücretsiz ulaşımdan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ücretsiz yararlanabilecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak.

Şehir Hatları ek olarak 6 Haziran ve 7 Haziran gecesi Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında gece seferleri yapacak.

Metro İstanbul da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 ve M7 hatlarında gece metrosu uygulaması var.

Metro İstanbul bayram süresince toplam 9 bin 479 çalışanıyla hizmet verecek.