İstanbul’da tekstil imalathanesinde yangın: Dört yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Güngören’de bir tekstil imalathanesindeki yangında yabancı uyruklu dört işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiklerini bildirdi.

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Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak’ta, boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerinin bulunduğu beş katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangın sırasında binada bulunanları tahliye ederken, binadaki iş yerinde çalışan bir kişi yüksekten atlayarak yaralandı. Bacağından yaralanan bu kişi ile dumandan etkilenen 5 çalışan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu’nda verdiği ifadesinde, ‘Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü’ beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu dört işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Soruşturma başlatıldı

Güngören Kaymakamlığı’nın açıklamasında imalatta kullanılan yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın sebebiyle olay yerine ivedilikle güvenlik, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi: “Ekiplerimizce çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, yangının söndürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 iş yeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Mahalle sakinlerimize, iş yerlerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”