İstanbul’da tefeci operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tefecilere yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: İçişleri Bakanı

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu: “Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız.”

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tefecilik suçu kapsamında iki ayrı operasyonda evlere baskın düzenlendi.

Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeleriyle borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi.