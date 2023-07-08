İstanbul’da ‘tarifeye uymayan’ 116 fırına ceza

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki 116 fırına tarifeye uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu.

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Valilik bugün İstanbul’da ekmeğin gramajının 230 grama düşürülerek, fiyatının sekiz TL’ye yükseltildiği iddiasını yalanlamıştı.

Vali Gül de bunun üzerine İstanbul’da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir.”