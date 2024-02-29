İstanbul’da sis: Deniz ulaşımı aksıyor

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi, gemi trafiği durduruldu.

Fotoğraf: AA

Erken saatlerde başlayan sis İstanbul Boğazı’nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Köprüsü civarıyla Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye’de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, İBB Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu 07:00 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.

Vapur seferleri iptal

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi.

Duyuruya göre 06:15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

Ayrıca İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin çift yönlü durduruldu.