İstanbul’da nakitle ev almak için 27 kilo 200 liralık banknot taşımak gerekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 12 yılda yüzde 950 artan enflasyonla liranın değeri ciddi oranda düştü. Buna göre İstanbul’da nakit lirayla ortalama bir ev almak için 27 kilo ya da yan yana koyulduğunda 3,8 kilometreye ulaşan 200 TL’lik banknotlar bulundurmak gerekiyor.

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Türkiye’de fiyatlar Ocak 2009 ile Ağustos 2023 arasında TÜİK verilerine göre yüzde 950 arttı.

Bu dönemde sabit kalan ise banknotlar. BloombergHT, yıllar içinde liranın değişimini inceledi.

Ocak 2009’da en büyük banknot 200 liraydı. Hala da öyle. Türkiye’nin yeni fiyat düzeyine uygun banknot ihtiyacı uzun zamandır dile getiriliyor. Ancak son dönemde yeni banknotların çıkışı ihtiyaçtan zorunluluğa dönüştü. Öyle ki artık ev-araba gibi yüklü işlemlerin nakit lirayla yapılması pratik olmaktan çıktı.

En büyük para en yaygını oldu

200 lira ilk piyasaya çıktığında toplam banknotlar içindeki payı sadece yüzde 3,2’ydi. Eylül itibarıyla bu oran yüzde 35’i aştı. Değer olarak bakıldığındaysa dolaşımdaki toplam banknotların yüzde 66,4’ünü 200 lira oluşturuyor. 100 lira da hesaba katılırsa bu oran yüzde 93’e yükseliyor.

Ortalama daire 3,8 kilometre 200 lira

İstanbul’da ortalama bir konut fiyatı Merkez Bankası verilerine göre 4 milyon 750 bin lirayı aşmış durumda. İyi mahallelerde yeni dairelerin fiyatı ortalama fiyatın katlarca üzerinde. Ortalama fiyatı, baz alırsak, bir dairenin el değiştirmesi için en büyük kağıt para olan 200 liradan tam 23 bin 750 adet gerekiyor.

Bu da İstanbul’da standart bir daire almak için peş peşe dizilmiş 3,8 kilometre uzunluğunda 200 liraya ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Bu paraların ağırlığı ise 27 kilogramı, kapladığı alan 274 metrekareyi buluyor. Aynı durum araç alımlarında da mücevher alımlarında da geçerli.