İstanbul’da kahve festivali: Program belli oldu

İstanbul Coffee Festival yaklaşıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek festivalde kahveseverler, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Sattas, Safiye gibi ünlü isimlerle müziğe de doyacak.

Fotoğraf: İstanbul Coffee Festival

‘Yeni normaller’ ve alınan ekstra önlemlerle birlikte yedinci kere düzenlenecek festivalde, kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler ve konferanslar da olacak.

Tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seansta dört konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.

Konser programı ise şöyle:

7 Ekim Perşembe

10:00-11:00 Dengi Dengine

11:00-12:00 Safiye

12:00-13:00 Bengisu

13:00-14:00 Jabbar

15:00-16:00 Ozan Buğra Kaya

16:00-17:00 Kürşat Nayim

17:00-18:00 Ece Barak

18:15-19:15 Feridun Düzağaç

8 Ekim Cuma

10:00-11:00 Ezgi Pakel

11:00-12:00 Alper Yıldırım

12:00-13:00 MEY&Baybisbald

13:00-14:00 Fikri Karayel

15:00-16:00 Bengisu

16:00-17:00 Ars Longa

17:00-18:00 Ezgi Yelen

18:15-19:15 Burak Kut

09 Ekim Cumartesi

10:00-11:00 The Golden Shore

11:00-12:00 The Abrakadabralar

12:00-13:00 Astrı Velvet

13:00-14:00 Sattas

15:00-16:00 Elçin Orçun

16:00-17:00 Safiye

17:00-18:00 Fırat Akarsel

18:15-19:15 Can Bonomo

10 Ekim Pazar