İstanbul’da kahve festivali: Program belli oldu

İstanbul Coffee Festival yaklaşıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek festivalde kahveseverler, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Sattas, Safiye gibi ünlü isimlerle müziğe de doyacak.
‘Yeni normaller’ ve alınan ekstra önlemlerle birlikte yedinci kere düzenlenecek festivalde, kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler ve konferanslar da olacak.
Tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seansta dört konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.
Konser programı ise şöyle:
7 Ekim Perşembe
- 10:00-11:00 Dengi Dengine
- 11:00-12:00 Safiye
- 12:00-13:00 Bengisu
- 13:00-14:00 Jabbar
- 15:00-16:00 Ozan Buğra Kaya
- 16:00-17:00 Kürşat Nayim
- 17:00-18:00 Ece Barak
- 18:15-19:15 Feridun Düzağaç
8 Ekim Cuma
- 10:00-11:00 Ezgi Pakel
- 11:00-12:00 Alper Yıldırım
- 12:00-13:00 MEY&Baybisbald
- 13:00-14:00 Fikri Karayel
- 15:00-16:00 Bengisu
- 16:00-17:00 Ars Longa
- 17:00-18:00 Ezgi Yelen
- 18:15-19:15 Burak Kut
09 Ekim Cumartesi
- 10:00-11:00 The Golden Shore
- 11:00-12:00 The Abrakadabralar
- 12:00-13:00 Astrı Velvet
- 13:00-14:00 Sattas
- 15:00-16:00 Elçin Orçun
- 16:00-17:00 Safiye
- 17:00-18:00 Fırat Akarsel
- 18:15-19:15 Can Bonomo
10 Ekim Pazar
- 10:00-11:00 Vince The Moon
- 11:00-12:00 Hazi
- 12:00-13:00 Ece Barak
- 13:00-14:00 Melis Fiş
- 15:00-16:00 Kürşat Nayim
- 16:00-17:00 Ezgi Yelen
- 17:00-18:00 Ege Çubukçu
- 18:15-19:15 Gökhan Türkmen