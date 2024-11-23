İstanbul’da fırtına ve yağışlı havanın bilançosu: 48 ağaç devrildi, altı çatı uçtu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), fırtınalı ve yağışlı havanın bilançosunu açıkladı.

Fotoğraf: İBB

İBB ekipleri, hava koşulları nedeniyle olumsuzluklarda, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan bölgelere de müdahale etti.

Seyrantepe TEM otoyolunda suya gömülen araç için yapılan kurtarma çalışmasına İBB ekipleri de katıldı. Otomobil ve sürücüsü kurtarıldı.

İstanbul genelindeki olaylar AKOM’da canlı takip edildi.

AKOM’un verilerine göre toplam 6 bin 282 personel sahada, 48 ağaç devrilmesine, altı çatı uçmasına, 26 tehlike arz eden parça savrulmasına, suda mahsur kalan iki araca, üç direk devrilmesine, 737 su baskını, rögar taşması ve göllenmeye müdahale etti.