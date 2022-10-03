İstanbul’da evcil dostlar toplu ulaşımda yolculuk yapabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Haytap

İBB, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ öncesinde konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturarak toplu ulaşım araçlarında can dostlarla seyahat edebilme şartlarını yeniden düzenledi.

Buna göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve beş kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, beş kilogramdan fazla köpekler ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek.

Köpekler ağızlık ve tasmalarıyla, kediler özel çantalarıyla, kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.

Herhangi bir şekilde serbest kaldığında diğer yolculara zarar verebilecek yırtıcılar, sürüngenler, eklem bacaklılar, böcekler, primatlar, yabani kuşlar ile çiftlik hayvanları toplu ulaşım istasyon ve araçlarına hiçbir şekilde kabul edilmeyecek.