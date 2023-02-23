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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

İstanbul. Fotoğraf: AA

Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.


Anlık güncellenen iptal seferleri Şehir Hatlarının sitesinden takip edilebilir.

Ayrıca, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı’nda Rumelikavağı’nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

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