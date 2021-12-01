İstanbul’da deniz taksi hizmeti başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) deniz taksi hizmeti başladı.

Fotoğraf: İBB

Tasarımı ve üretimi tamamen İBB’ye ait olduğu belirtilen deniz taksiler akıllı telefonlara indirilen ‘İBB Deniz Taksi‘ uygulamasıyla en yakın iskeleye çağırılabilecek.

Uygulama üzerinden ayrıca rezervasyon yapılıp tarifeler ve güzergahlar hakkında bilgi alınabiliyor.

Toplamda 50 adet deniz taksi kademeli olarak kullanıma girecek. 7/24 kullanılabilecek taksilerin yolcu kapasitesi 10.

Açılış ücretinin 100 lira olduğu deniz taksilerde aynı anda 10 yolcunun kullanması halinde kişi başı açılış ücreti 10 lira olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücretlendirme yapılacak. 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra ise mil başına 48 lira olacak.

İBB’nin bilgilendirmesine göre bazı örnek güzergahların ücretleri şöyle: Üsküdar-Beşiktaş arası 100 lira, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 lira, Bostancı-Kınalıda 257,5 lira, Büyükada-Heybeliada 112,8 lira, Büyükada-Maltepe 220 lira.