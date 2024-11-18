İstanbul’da DEM Partili iki ilçe yöneticisine gözaltı

İstanbul’da, DEM Partinin Esenyurt ilçe binasında ‘PKK’lı anması yapılması’ gerekçesiyle partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.
İstanbul Başsavcılığı’nın açıklamasına göre ‘1995’te öldürülen PKK’lı Gülşen Atalmış hakkında DEM Partinin Esenyurt’taki binasında sözde anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.’
Savcılığın gözaltı kararından sonra DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz’ı gözaltına alındı.
Operasyonda, ‘parti binasında sözde anma etkinliğinde kullanılan materyaller, çok sayıda yasaklı yayın ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları da ele geçirildi.’