İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı

İstanbul’da bugün koşulacak yarı maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı.
Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 04:30 ile 13:30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Balat güzergahı saat 11:05’ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.
Ayrıca 21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda 07:00-13:30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
Kapanacak yollar şunlar:
- Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı)
- Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı)
- Galata Köprüsü
- Kemeraltı Caddesi (Karaköy)
- Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı)
- Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat)
- Atatürk Köprüsü (Cibali)
- Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray)
- Savaklar Caddesi
- Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray)
- Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat)
- Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali)
- Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı)
- Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar
- Ankara Caddesi
- Arpacılar Caddesi
- Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci)
- Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu)
- Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran)
- Kumkapı çevresi sokaklar
- Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)