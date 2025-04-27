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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı

İstanbul’da bugün koşulacak yarı maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı.

Fotoğraf: AA

Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 04:30 ile 13:30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.


Balat güzergahı saat 11:05’ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.

Ayrıca 21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda 07:00-13:30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Kapanacak yollar şunlar:

  • Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı)
  • Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı)
  • Galata Köprüsü
  • Kemeraltı Caddesi (Karaköy)
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı)
  • Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat)
  • Atatürk Köprüsü (Cibali)
  • Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray)
  • Savaklar Caddesi
  • Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray)
  • Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat)
  • Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali)
  • Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı)
  • Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar
  • Ankara Caddesi
  • Arpacılar Caddesi
  • Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci)
  • Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu)
  • Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran)
  • Kumkapı çevresi sokaklar
  • Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)

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