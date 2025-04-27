İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı

İstanbul’da bugün koşulacak yarı maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı.

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Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 04:30 ile 13:30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Balat güzergahı saat 11:05’ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.

Ayrıca 21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda 07:00-13:30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Kapanacak yollar şunlar: