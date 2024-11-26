İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki iki IŞİD'li yakalandı: 2023'te tahliye olmuşlar

İstanbul’da bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen iki IŞİD’li gözaltına alındı. Zanlıların 2023’te tahliye oldukları bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele ve istihbarat şubeleri, terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medya platformlarında ‘bomba yapımı’yla ilgili bilgiler arayan D.K’yi tespit edip şüpheli üzerine yoğunlaştı.

D.K’nin E.S.’yle hareket ettiğini belirleyen ekipler, iki zanlının bombalı eylem hazırlığında olduğunu değerlendirdi.

Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından Gaziosmanpaşa ilçesinde aynı apartmanda iki farklı dairede yaşayan şüpheliler yakalandı.

Yapılan aramalarda yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, laboratuvar ve kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, terör örgütü IŞİD’in flamaları, çeşitli yasaklı yayınlarla dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların 2021’de ‘IŞİD’e üye olmak’ suçundan tutuklandığı ve 2023’te tahliye oldukları bildirildi.