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Yaramazlara biraz batar!

18 ilde IŞİD operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ildeki IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 54 kişinin yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Ali Yerlikaya / X

Operasyon düzenlenen iller şunlar:


  • Afyonkarahisar
  • Aydın
  • Bursa
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Hatay
  • İstanbul
  • Kahramanmaraş
  • Kayseri
  • Konya
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Mersin
  • Nevşehir
  • Samsun
  • Sinop
  • Tekirdağ
  • Trabzon

Yakalanan şüphelilerden 20’si tutuklandı, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 23 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Şüpheliler hakkında ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık etmek’ ve ‘sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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