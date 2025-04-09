İstanbul'da bir metro ve tramvay hattında teknik arıza

İstanbul’da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’ndaki arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığını duyurdu. Hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.
Metro İstanbul’un tramvay hattındaki arızaya ilişkin açıklaması da şöyle:
“T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasındaysa ring seferi olarak yapılmaktadır.”