İstanbul’da bir kişiye saldıran pitbull muhafaza altında

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınırken sahibine 14 bin 982 lira ceza uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 19 Nisan’da Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak’ta kaldırımda yürüyen Mustafa Özen’in panikleyerek kaçtığı sırada iki köpek tarafından saldırıya uğrayıp yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Pitbull cinsi köpeğin sahibinin Eyüp A. olduğu belirlendi.
Köpek, Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Emniyette 15 ayrı suçtan kaydı bulunan Eyüp A. hakkında da Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında para cezası verildi.