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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da bazı yollar kapalı

İstanbul’da 25 Mayıs’ta Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması nedeniyle bazı yollar kapalı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak kutlamalar nedeniyle 12:00’den itibaren kapanacak yollar şunlar:


  • Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar
  • Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar
  • Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi
  • Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu
  • Namık Kemal varyant
  • Samatya varyant
  • Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar

Kapatılacak yollara alternatif güzergahlarsa şunlar:

  • Vatan Caddesi
  • Millet Caddesi
  • Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi
  • Onuncu Yıl Bulvarı
  • Avrasya Tüneli

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