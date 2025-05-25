İstanbul'da bazı yollar kapalı

İstanbul’da 25 Mayıs’ta Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması nedeniyle bazı yollar kapalı.
İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak kutlamalar nedeniyle 12:00’den itibaren kapanacak yollar şunlar:
- Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar
- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar
- Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi
- Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu
- Namık Kemal varyant
- Samatya varyant
- Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar
Kapatılacak yollara alternatif güzergahlarsa şunlar:
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi
- Onuncu Yıl Bulvarı
- Avrasya Tüneli