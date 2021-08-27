İstanbul’da, 30 Nisan’dan önceki su borçları 36 ay taksitle ödenebilecek.

Kocaeli’ndeki Memduh Tağmaç Kışlası’nda zorunlu askerlik yapan Mehmet Ali Akşit, üstü tarafından kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı. Teğmen Recep Taşçı’nın talimatıyla ensesine silah dayandığını, soğuk hava deposunda tutulduğunu ve araca bağlanarak iki kilometre koşturulduğunu belirten Akşit, şu an psikolojik tedavi görüyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.