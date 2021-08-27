Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da 30 Nisan’dan önceki su borçları 36 ay taksitle ödenebilecek

İstanbul’da, 30 Nisan’dan önceki su borçları 36 ay taksitle ödenebilecek.

Fotoğraf: naturalsociety.com

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ kapsamında, abonelerin 30 Nisan öncesine ait ödenmemiş su borçlarını yeniden yapılandırılabileceğini duyurdu.


Yapılandırmanın 31 Ağustos olan son başvuru tarih, 30 Eylül’e kadar uzatıldı.

Söz konusu borçlar için, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabilecek. Bu kapsamda, borçlar ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebilecek.

İşlemler, İSKİ Şube Müdürlükleri, ‘www.iski.istanbul’ ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Vergi yapılandırmada başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

SON HABERLER

‘Corona’yı bitirecek ‘sihirli mermi’ arayışı

Bağışıklık sistemimiz yeni ve güçlü zauberkugel’lara ihtiyaç duyarken, bunu tamamlayacak ve pandeminin kontrol altına alınabilmesini sağlayacak sihirli mermi ise küresel çapta Covid-19 aşılarına hakkaniyetli erişimi garanti eden politik kararlılıktır.

Kışlada işkence: Tüfek dayayıp soğuk depoda tuttular; araca bağlı koşturdular

Kocaeli’ndeki Memduh Tağmaç Kışlası’nda zorunlu askerlik yapan Mehmet Ali Akşit, üstü tarafından kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı. Teğmen Recep Taşçı’nın talimatıyla ensesine silah dayandığını, soğuk hava deposunda tutulduğunu ve araca bağlanarak iki kilometre koşturulduğunu belirten Akşit, şu an psikolojik tedavi görüyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor. 

Kaçakçılık ihbarında bulunanlara 1,2 milyon lira ikramiye ödendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, ‘Alo 136’ İhbar Hattı’na ihbarda bulunarak kaçakçılığı önleyenlere operasyonun neticesine göre ikramiye veriyor. Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, bu yıl ihbarda bulunanlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldığını söyledi.