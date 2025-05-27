İstanbul'da 29 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethi nedeniyle ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
İBB açıklamasında şöyle dendi:
“29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nde tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınızla entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.”
29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nde tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.@ietttr @metroistanbul @sehir_hatlari pic.twitter.com/8aqscUgdk3— Ulaşım İstanbul (@ulasimistanbul) May 27, 2025