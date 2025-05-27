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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da 29 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethi nedeniyle ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

İBB açıklamasında şöyle dendi:


“29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nde tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınızla entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.”

1 ve 19 Mayıs’ta raylı ulaşım üç kentte ücretsiz

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