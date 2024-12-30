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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da yarın dersler saat 16'da bitecek

İstanbul Valiliği, yarın resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında derslerin saat 16:00’da bitirileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kararın, trafik yoğunluğuna karşı önlem amaçlı alındığı belirtildi.


Valilik açıklaması şöyle:

“31 Aralık Salı günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16:00’ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.”

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