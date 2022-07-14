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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu


İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıldönümüne ilişkin anma etkinlikleri nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Valiliğin yayınladığı programın detayları şu şekilde:


Saat 13.00’den program bitimine kadar

 -Vezneciler Caddesi (Vezneciler önünden İBB istikametine kapanacak)

-Büyük Karaman Caddesi

-Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti

-Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak

-Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak

Alternatif Yollar

-Atatürk Bulvarı (Saat 17.00’ye kadar)

-Akdeniz Caddesi

-Balat Sahil Yolu

-Vatan Caddesi

-Bozdoğan Kemeri Caddesi

-Ragıp Gümüşpala Caddesi

Saat 17.00’den program bitimine kadar)

-Atatürk Bulvarı iki yönlü trafiğe kapatılacak

Alternatif Yollar  

-Taksim istikametinden gelişe göre Balat Sahil Yolu ve Ragıp Gümüşpala Caddesi

-Sahilden gelişe göre Vatan Caddesi ve Millet Caddesi.

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